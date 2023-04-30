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Румыния перестала выделять украинским беженцам деньги на оплату жилья

30 апреля 2023 11:40
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Гостеприимство Европы подходит к концу. Польша, Чехия и Румыния сокращают финансовую помощь украинским беженцам, которые могут работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Румыния перестала выделять украинским беженцам деньги на оплату жилья-1

В странах зафиксирован значительный рост расходов в связи с размещением приезжих украинцев, из-за чего дефицит бюджета стран Евросоюза растет. В результате, например, власти Румынии перестали предоставлять беженцам средства на оплату жилья, сославшись на то, что в стране просто не хватает денег. Бухарест уже потратил на содержание украинцев 500 миллионов евро. Серьезность проблемы подтвердили и в ООН. Там назвали нынешний миграционный кризис самым масштабным в Европе со времен Второй мировой войны. 

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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