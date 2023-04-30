Румыния перестала выделять украинским беженцам деньги на оплату жилья

В странах зафиксирован значительный рост расходов в связи с размещением приезжих украинцев, из-за чего дефицит бюджета стран Евросоюза растет. В результате, например, власти Румынии перестали предоставлять беженцам средства на оплату жилья, сославшись на то, что в стране просто не хватает денег. Бухарест уже потратил на содержание украинцев 500 миллионов евро. Серьезность проблемы подтвердили и в ООН. Там назвали нынешний миграционный кризис самым масштабным в Европе со времен Второй мировой войны.