Из-за чего против Беларуси вводятся санкции? Мнение Андрея Савиных

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Есть версия, что санкции против Беларуси – это инструмент давления за отказ Минска допустить международных спекулянтов к приватизации крупных предприятий. Согласны ли вы с этим?

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Нет, я не могу с этим согласиться. Это конфликт, который мы сейчас имеем на всем пространстве, включая конфликт в Украине, онтологический. Западу мало только лишь государственных ресурсов Беларуси. Им нужны природные ресурсы всей России. И то не для того, чтобы предотвратить свой финансовый крах, он неизбежен, а чтобы отложить его на более поздний срок. Поэтому всерьез рассматривать санкции против Беларуси из-за собственности, которую они могли бы поделить, продать и на этом заработать, не совсем реально. Надежда Сасс:

Я помню, как Александр Лукашенко говорил, как приезжал к нему Сорос, рассказывал о своих гениальных проектах.