Из-за чего против Беларуси вводятся санкции? Мнение Андрея Савиных
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Есть версия, что санкции против Беларуси – это инструмент давления за отказ Минска допустить международных спекулянтов к приватизации крупных предприятий. Согласны ли вы с этим?
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Нет, я не могу с этим согласиться. Это конфликт, который мы сейчас имеем на всем пространстве, включая конфликт в Украине, онтологический. Западу мало только лишь государственных ресурсов Беларуси. Им нужны природные ресурсы всей России. И то не для того, чтобы предотвратить свой финансовый крах, он неизбежен, а чтобы отложить его на более поздний срок. Поэтому всерьез рассматривать санкции против Беларуси из-за собственности, которую они могли бы поделить, продать и на этом заработать, не совсем реально.
Надежда Сасс:
Я помню, как Александр Лукашенко говорил, как приезжал к нему Сорос, рассказывал о своих гениальных проектах.
Андрей Савиных:
Это было лет 15-20 назад. И тогда геополитический глобальный проект набирал срок, они подтаскивали всю собственность под приватизацию, перепродажу, поскольку на этом пытались продлить функционирование свой финансовой системы. Я думаю, что сейчас санкции против Беларуси, этот удар наносится прежде всего за выбор цивилизационного пути. Мы являемся союзником России, мы стоим вместе твердо. Мы готовы строить свой собственный макрорегион на совершенно отличных от коллективного Запада принципах. Более того, у нас функционирует социальное государство, и слишком большое количество наших соседей, включая литовцев, латышей, поляков, видит, как это государство заботится о своих гражданах. И они видят разительное отличие. Уже одно это делает нас мишенью. Не собственность, а выбор собственного пути.
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