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Иран перенял опыт Беларуси на протестах? Международный журналист о сотрудничестве стран

15 марта 2023 19:24
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим поездку Александра Лукашенко в Иран, перспективы Востока и День Конституции в Беларуси. В гостях заместитель генерального директора по идеологической и кадровой работе ОАО «Камволь» Егор Макаревич и международный иранский журналист Хаял Муаззин.

Григорий Азаренок, СТВ:
Вы изучали опыт, как Беларусь расправилась с этой американо-европейской интервенцией? Может, он вам чем-то помог?

Иран перенял опыт Беларуси на протестах? Международный журналист о сотрудничестве стран-1

Хаял Муаззин, международный иранский журналист:
Да, я хотел по поводу этого добавить. Иранские правоохранительные органы и спецслужбы всегда в контакте с белорусскими и российскими правоохранителями, спецслужбами. Они пользовались в протестах, я не раскрою детально, Иран использовал новейшие и важнейшие технологии на уличных протестах. Иран использовал опыт Беларуси и России, в том числе на протестах в Иране.

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# Международная политика # Григорий Азарёнок # Хаял Муаззин # Фотофакт

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