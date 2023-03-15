Иран перенял опыт Беларуси на протестах? Международный журналист о сотрудничестве стран

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим поездку Александра Лукашенко в Иран, перспективы Востока и День Конституции в Беларуси. В гостях заместитель генерального директора по идеологической и кадровой работе ОАО «Камволь» Егор Макаревич и международный иранский журналист Хаял Муаззин.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вы изучали опыт, как Беларусь расправилась с этой американо-европейской интервенцией? Может, он вам чем-то помог?