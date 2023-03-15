Протестующие во Франции забрасывают полицейских пакетами с мусором

Новости Франции. Очередная манифестация против пенсионной реформы во Франции переросла в массовые беспорядки. Для разгона протестующих полиция применила водометы и слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые города, в частности столица, оказались буквально парализованы. Вместо Елисейских полей и Эйфелевой башни в центре внимания 15 марта горящие покрышки и баррикады, установленные на улицах Парижа. Разъяренные французы не знают, каким еще способом привлечь внимание властей. Макрон наотрез отказывается общаться с недовольными. «Где демократия?» – задаются вопросом активисты. Но у правительства ответа на это, видимо, нет. Тем временем протестующие обещают не сдаваться и забрасывают полицейских пакетами с мусором. Его, кстати, на парижских улицах – ввиду забастовки коммунальщиков – скопилось порядка 6 тысяч тонн.