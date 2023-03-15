Пентагон: девять стран поставят Украине 150 танков Leopard

Девять стран поставят Украине 150 танков «Леопард». Такое заявление прозвучало 15 марта в Пентагоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милитаризация Киева обошлась так называемым союзникам в 32 миллиардов долларов. В результате военные запасы ряда европейских государств иссякли. Но в США такому развитию событий не очень рады. Напротив, министр обороны Штатов призвал увеличить объемы боеприпасов и систем ПВО, которые отправляются Киеву. Но несмотря на просьбы США, поставки оружия Украине вызывают все больше сомнений. Так, в Словакии решение о возможной передаче самолетов МиГ-29 отложили. В стране ограничились неформальной дискуссией на эту тему, рассказал глава словацкого Минобороны.