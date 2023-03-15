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В Польше зафиксировали рекордный уровень инфляции

15 марта 2023 19:09
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Новости Польши. Инфляция побеждает: очередные ценовые рекорды в Польше. Подорожание электроэнергии и рост стоимости продовольствия почти на четверть по сравнению с 2022 годом – реальность для жителей этой европейской страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше зафиксировали рекордный уровень инфляции -1

Такое развитие событий неудивительно: рост инфляции в Польше прогнозировали и зарубежные, и местные специалисты. Правда, последние уверяют, что это пик и выше уже некуда. Но таким заявлениям сегодня мало кто верит.

Напомним, инфляция в Польше приближается к 19 %. Это рекорд за последние 26 лет и основная причина, из-за которой польское правительство утратило доверие собственных граждан.

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# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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