В Польше зафиксировали рекордный уровень инфляции

Новости Польши. Инфляция побеждает: очередные ценовые рекорды в Польше. Подорожание электроэнергии и рост стоимости продовольствия почти на четверть по сравнению с 2022 годом – реальность для жителей этой европейской страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое развитие событий неудивительно: рост инфляции в Польше прогнозировали и зарубежные, и местные специалисты. Правда, последние уверяют, что это пик и выше уже некуда. Но таким заявлениям сегодня мало кто верит.

Напомним, инфляция в Польше приближается к 19 %. Это рекорд за последние 26 лет и основная причина, из-за которой польское правительство утратило доверие собственных граждан.