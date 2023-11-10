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Польские власти не смогли договориться с бастующими перевозчиками

10 ноября 2023 17:12
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Переговоры польских властей с бастующими перевозчиками закончились безрезультатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти не предложили ничего в ответ на требования активистов, заявил их представитель.

Польские власти не смогли договориться с бастующими перевозчиками-1

Поэтому протестующие продолжили блокировку движения товаров через границу с Украиной. В результате очереди фур растянулись на десятки километров. Забастовка польских перевозчиков началась 5 ноября. Участники стачки заявляют о злоупотреблениях и недобросовестной конкуренции со стороны украинских компаний, а также требуют введения разрешений на коммерческий транспорт из этой страны.

# Граница # Фотофакт

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