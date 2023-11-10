Израиль нарушил гуманитарную паузу – заявление Палистины

Бомбардировка и осада анклава привели к гуманитарной катастрофе. Жители ищут укрытия и помощи в южной части региона, куда ежедневно перебираются тысячи людей. Такая возможность у них есть всего четыре часа в день, однако сегодня израильские военные гумпаузу проигнорировали. Несмотря на то, что ранее Израиль, Турция и Египет создали координационную группу по вывозу раненых из Газы. Впрочем, ее эффективность на деле пока не доказана. Отметим, интенсивность наземных боев в секторе Газа усиливается. Атакам ЦАХАЛ подверглись несколько больниц в анклаве. Система здравоохранения терпит крах. Из-за нехватки топлива операции раненым делают в темноте.