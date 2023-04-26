Рогов: в Запорожье развернули дивизион, оттуда готовятся бить по Крыму

Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области:

Эти черти установили «Гром-2», максимальное оружие, доработанная и улучшенная версия «Точки-У» за долгие годы. Чтобы было понятно, на тонну больше весит и на 500 килограммов больше взрывчатки. Представьте себе этот объем. Естественно, это страшное оружие без преувеличения. Они уже развернули этот дивизион в моем родном городе Запорожье, областном центре, который пока оккупирован нацистами. Готовятся оттуда бить по Крыму. Это факт, который я впервые более полно озвучиваю в эфире. Здесь показательный момент в чем? Перебрасывают все что есть. Когда они попрут в привязке к трагедии в Одессе 2 мая или к Дню Победы. Надо понимать, что если информационный повод, а не пиар – войну все-таки ведут, то любое наступление в динамике. Это не за один час, не за один день. Если они попытаются нам помешать отпраздновать День Победы в Великой Отечественной войне, тогда за 3-5 дней до начала торжеств 9 Мая они попытаются это сделать.

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