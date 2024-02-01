Гладкая о своей поездке на Донбасс: это страшные картины – мандарины валяются, под прилавками части тел

Григорий Азаренок, СТВ:

Людмила Гладкая совсем недавно вернулась с Донбасса, с очередной поездки. Ты там была в новогоднюю ночь, 1-2 января. Отвозила гуманитарную помощь. Расскажи, как, что, почему. Какое было настроение в период праздников?

Людмила Гладкая, специальный корреспондент издательского дома «СБ. Беларусь сегодня»:

Мы решили от белорусского Деда Мороза поздравить деток с новогодними праздниками. Поэтому такая идея появилась вдруг. Изначально, конечно, планы были попозже, но потом подумали: хороша ложка к обеду. Дети ждут сейчас. То есть мы приехали к тем деткам с тяжелых мест: из Александровки, которых посещали тогда, там, где тяжело, Донецк, Горловка – окраина. Деток, папы которых выполнили свой воинский долг до конца. Для нас было важно своевременно поздравить их с Новым годом. Все были очень рады, не ожидали. Благодарили белорусского Деда Мороза. У нас есть где-то фотографии, когда мальчишка, он только научился ходить – там такой пакет с нашими конфетами белорусскими – он тащит этот огромный пакет, не отпускает. В общем, все были счастливы, все были рады. Но понятно, что традиционно люди рассказывали разные страшные вещи.

Когда мы ехали, как раз Белгородскую область обстреляли. И там традиционно в новогодние праздники... Донецк обстреляли. Там я видела, конечно, эти страшные картины: детский развлекательный центр, кафе, гостиницы. Люди стоят, возмущаются, говорят: ничего святого. Хотя они уже привыкли, что каждый Новый год – это торговый центр, это жилые помещения, дома... Что хорошо, местные службы старались это максимально быстро залатать, все это привести в порядок, убрать эти стекла.

Григорий Азаренок:

Хотя мы знаем, что у них есть такая привычка – ударить куда-то. Потом туда приезжают администрация, скорая помощь. Если контрбатарейная борьба не накрывает их сразу, они примерно минут через 20 снова в эту точку стараются ударить.

Людмила Гладкая:

А вот этого боялись, опасались. И вот тогда же, когда погибло 27 человек уже после новогодних праздников, тоже боялись. Действительно, когда на рынок прилетело, это очень страшные картины: мандарины валяются, люди тут же, вперемешку со всем этим, под прилавками, части тел. Дети тоже, как ты знаешь, погибли, пострадали. И очень много раненых тогда. И действительно опасались, что когда приехали скорые, когда начали собираться люди, думали, что кому-то еще помощь нужна будет, кому-то нужно будет помочь. Тоже боялись, что в этот момент может повторно прилететь. Слава богу, наверное, на это уже рука не поднялась. Но самое главное, извините, во всей этой ситуации: ни одна западная и европейская скотина с высоких трибун не осудила вот это. Почему никто не сказал, что это акт терроризма? Мирные люди. Все же понимают, что люди идут на рынок, какие там военные объекты?

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