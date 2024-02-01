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«Это не может быть одобрено». Жители Аргентины выступают против экономических реформ

01 февраля 2024 19:25
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Полиции пришлось вмешаться в протесты в Аргентине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там жители, недовольные экономическими реформами главы государства, устроили очередную демонстрацию.

«Это не может быть одобрено». Жители Аргентины выступают против экономических реформ-1

На этот раз скандированием лозунгов не обошлось. Акция переросла в столкновения с правоохранителями. Для разгона митингующих пришлось использовать все средства: дубинки, слезоточивый газ, бронемашины. Несколько человек получили травмы. Есть задержанные. Протесты проходят на фоне обсуждения в парламенте законопроектов, предложенных аргентинским лидером. В декабре он подписал указ об экономических реформах, которые затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов.

«Это не может быть одобрено». Жители Аргентины выступают против экономических реформ-4

Карлос Хеллер, представитель Палаты депутатов Аргентины:
Это не может быть одобрено. Наш блок решил полностью отвергнуть проект. Все его содержание противоречит интересам Аргентины. Большое вам спасибо, господин президент.

Из-за многочисленных споров аргентинские депутаты взяли перерыв в обсуждении реформ. Не исключено, что рассмотрение законопроекта может затянуться на несколько дней.

# Акции протеста # Новости Аргентины

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