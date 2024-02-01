«Это не может быть одобрено». Жители Аргентины выступают против экономических реформ

Полиции пришлось вмешаться в протесты в Аргентине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там жители, недовольные экономическими реформами главы государства, устроили очередную демонстрацию.

На этот раз скандированием лозунгов не обошлось. Акция переросла в столкновения с правоохранителями. Для разгона митингующих пришлось использовать все средства: дубинки, слезоточивый газ, бронемашины. Несколько человек получили травмы. Есть задержанные. Протесты проходят на фоне обсуждения в парламенте законопроектов, предложенных аргентинским лидером. В декабре он подписал указ об экономических реформах, которые затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов.

Карлос Хеллер, представитель Палаты депутатов Аргентины:

Это не может быть одобрено. Наш блок решил полностью отвергнуть проект. Все его содержание противоречит интересам Аргентины. Большое вам спасибо, господин президент.

Из-за многочисленных споров аргентинские депутаты взяли перерыв в обсуждении реформ. Не исключено, что рассмотрение законопроекта может затянуться на несколько дней.