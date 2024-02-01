Лидеры ЕС договорились о выделении Украине 50 млрд евро помощи

Европейские политики показывают свое истинное лицо. В то время, когда их фермеры в отчаянии устроили массовые протесты против сокращения субсидий, они находят деньги, чтобы отдать их другим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Французские дети решили поддержать протесты фермеров.

Причем людям далеким и географически, тем, кто преследует далеко не мирные цели. Лидеры ЕС на саммите, который проходит сейчас в Брюсселе, приняли очередной пакет помощи Киеву на 50 миллиардов евро. Эти деньги, по их мнению, нужнее там, чем своим фермерам.

Такое решение вряд ли погасит социальный взрыв, который переживает Европа. Его эпицентром сейчас стал Брюссель. Туда приехали и продолжают прибывать сотни разгневанных аграриев со всего Евросоюза. Их объединяет желание продолжить борьбу за свои права и выразить возмущение аграрной политикой ЕС. И лучшего места и времени для этого сейчас действительно не найти так как в эти минуты там находятся европейские лидеры. Бельгийские фермеры забросали яйцами здание Европарламента.

Хосе Мария Кастилья, фермер (Испания):

Мы здесь, потому что хотим остановить эти сумасшедшие законы, которые исходят каждый божий день от Европейской комиссии. Это своего рода цунами, и мы требуем от Евросоюза уважения к нам, фермерам, ко всем, кто работает в сельском хозяйстве Испании.

Энрико Паризи, фермер (Италия):

Прежде всего, мы решили приехать сюда, чтобы объединиться с другими европейскими молодыми фермерами, чтобы наш голос услышал Европейский парламент и другие организации ЕС и наши политики. Мы хотим защитить наших фермеров, хотим, чтобы они имели достойный доход.