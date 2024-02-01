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Лидеры ЕС договорились о выделении Украине 50 млрд евро помощи

01 февраля 2024 14:53
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Европейские политики показывают свое истинное лицо. В то время, когда их фермеры в отчаянии устроили массовые протесты против сокращения субсидий, они находят деньги, чтобы отдать их другим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские дети решили поддержать протесты фермеров.

Лидеры ЕС договорились о выделении Украине 50 млрд евро помощи-1

Причем людям далеким и географически, тем, кто преследует далеко не мирные цели. Лидеры ЕС на саммите, который проходит сейчас в Брюсселе, приняли очередной пакет помощи Киеву на 50 миллиардов евро. Эти деньги, по их мнению, нужнее там, чем своим фермерам.

Лидеры ЕС договорились о выделении Украине 50 млрд евро помощи-4

Такое решение вряд ли погасит социальный взрыв, который переживает Европа. Его эпицентром сейчас стал Брюссель. Туда приехали и продолжают прибывать сотни разгневанных аграриев со всего Евросоюза. Их объединяет желание продолжить борьбу за свои права и выразить возмущение аграрной политикой ЕС. И лучшего места и времени для этого сейчас действительно не найти так как в эти минуты там находятся европейские лидеры.

Бельгийские фермеры забросали яйцами здание Европарламента.

Лидеры ЕС договорились о выделении Украине 50 млрд евро помощи-7

Хосе Мария Кастилья, фермер (Испания):
Мы здесь, потому что хотим остановить эти сумасшедшие законы, которые исходят каждый божий день от Европейской комиссии. Это своего рода цунами, и мы требуем от Евросоюза уважения к нам, фермерам, ко всем, кто работает в сельском хозяйстве Испании.

Лидеры ЕС договорились о выделении Украине 50 млрд евро помощи-10

Энрико Паризи, фермер (Италия):
Прежде всего, мы решили приехать сюда, чтобы объединиться с другими европейскими молодыми фермерами, чтобы наш голос услышал Европейский парламент и другие организации ЕС и наши политики. Мы хотим защитить наших фермеров, хотим, чтобы они имели достойный доход.

Лидеры ЕС договорились о выделении Украине 50 млрд евро помощи-13

Однако услышат ли европолитики голос фермеров – большой вопрос. Власти Брюсселя постарались тщательно оградить участников саммита от неприятных встреч с протестующими. Бельгийская столица встретила демонстрантов многочисленными заграждениями и усиленными нарядами полиции, но в результате получила новую проблему. Протестующие забрасывают правоохранителей камнями, те в ответ заливают их водой. На улицах стали появляться баррикады из покрышек, пылают костры.

# Акции протеста

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