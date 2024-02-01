Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный собирался отвести войска из Авдеевки, но президент Украины Владимир Зеленский не поддержал эту идею. Об этом сообщает Bild, пишет РИА Новости.

Один из украинских офицеров подчеркивает, что конфликт между гражданским и военным руководством усложняет ситуацию в Украине. Военный обозреватель Густав Грессель также подтверждает, что вмешательство администрации президента в военные дела, в особенности через советника Андрея Ермака, было проблемой с самого начала конфликта.

Ранее Financial Times сообщила, как Зеленский предложил Залужному стать советником украинского руководства после его отставки. The Economist утверждает, что Залужному предлагали пост СНБО Украины, однако он отказался. Также в издании указывается, что руководителю Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Будунову предлагали пост главнокомандующего ВСУ, но он отказался.