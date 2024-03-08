Гигин: Запад мечтает о мире. Запад мечтает о переговорах. Они хотят вернуть февраль 2022-го
Григорий Азаренок и Вадим Гигин в эфире «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок, СТВ:
Всю неделю наши беглые идиоты обсуждают. Есть такой сумасшедший Рыгор Астапеня, который якобы социолог. Он там им вбрасывает, значит... Я думал, что все это под пересменку Байдена делается. Он говорит: ну, понимаете, мы тут уже... вы там Лукашенко и Путина в Гаагу хотите, войну какую-то хотите. Нас никто не поддерживает, нас никто не смотрит. Давайте как: не бесите деда. Давайте успокоимся, переждем время. Ну, будет какая-то активность, будем вязни менять, пытаться. О вам. Извиняюсь. Отсидят все свои сроки и пускай едут, куда хотят. Но и через полгодика, и через годик мы навяжем им вновь игру свободы слова, открытого общества, демократии другого мнения. И опять зайдем. Вот это они открыто проговаривают.
Вадим Гигин, директор Национальной библиотеки Беларуси:
Ну, белорусскую ситуацию мы можем отдельно разобрать. Но учитывая, что нас слушает российская аудитория, в чем здесь опасность? Вот они сейчас хотят втянуть Россию в переговоры. Просто нужно понять: Запад мечтает о переговорах. Что бы они ни говорили, можем подробно разбирать, как одни дипломаты посмеиваются. Но эта ситуация продвигается. Посмеиваются те, кто не в курсе. Переговоры пытаются вести тот же Бил Бернс, Ричард Мур, то есть это спецслужбы, они тоже активно продвигают. Почему именно спецслужбы среди прочего продвигают? Они хотят установить ситуацию мира и вернуться к тому, что было до февраля 2022 года. Вернуться, чтобы Быков где-то был не за границей, а сидел в Москве. Чтобы в посольство ходила за инструкциями вся эта около интеллегенствующая публика. Чтобы они вернулись в театры. Чтобы они вернулись в университеты. А, кстати, некоторые оттуда не уходили.
Вернуть это все. И изнутри взорвать. Потому что общество изменилось. И в этой ситуации, когда эта вся либерота обратно через Верхний Ларс вернется. Знаете, уход Верхнего Ларса в одну сторону, он был не так страшен, если вообще был страшен, как возвращение через этот Верхний Ларс. А они же уже не через Ларс будут возвращаться, они самолетами будут возвращаться. Вся эта истота вернется. И вот это будет самое страшное. Это их армия. Не эта добиваемая армия Зеленского, которая огрызается и кровью захлебывается, но она фашизированная, поэтому она так и дерется. А самая страшная их армия – эта. Это не просто «пятая колонна». Это озлобленные люди, которые сделали уроки, которые вооружены этой мыслью Быкова: а зря мы тогда не убили. Которые, еще раз подчеркну, озверевшие и уже ни на какие компромиссы не готовы. Они будут взрывать изнутри страну. Вот чего они ждут. Они ждут мира, Своего мира. Через этот мир они попытаются взорвать Россию.
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