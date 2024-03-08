В Латвии прошёл марш по центру Риги с призывом искоренить насилие в отношении женщин

В Латвии праздник 8 Марта представительницы прекрасного пола решили использовать как повод громко заявить о своих проблемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они маршем прошли по центру Риги, призывая искоренить насилие в отношении женщин, в том числе и домашнего.

Участницы акции требовали от властей создать эффективную систему для профилактики таких преступлений и ужесточения наказания для тех, кто их совершает. Как заявили организаторы марша, власти уже сделали некоторые шаги в этом направлении, в частности внесли поправки в несколько законов, расширили социальные услуги для жертв насилия. Однако все эти новые нормы и изменения могут быть реализованы и эффективно действовать лишь в том обществе, которое признает наличие этой проблемы. Остается добавить, что в Латвии, по данным статистики, от домашнего насилия страдает каждая третья женщина.