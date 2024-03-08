В Польше зарплаты мужчин на 18% больше, чем у женщин – Центральное статистическое управление

Польские женщины не могут похвастаться хорошим отношением к себе со стороны государства. В повседневной жизни они все чаще сталкиваются с дискриминацией. Об этом говорят данные социологического исследования, проведенного в преддверии Международного женского дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, абсолютное большинство жительниц страны недовольны тем, что за одну и ту же работу получают гораздо меньше, чем их коллеги-мужчины. И это подтверждают последние данные Центрального статистического управления. Они показывают, что средняя зарплата представителей сильного пола почти на 18 % выше, чем у женщин. Причем, это касается практически всех сфер и профессий. А около 40 % жительниц Польши признали, что неравенство в доходах плохо влияет на их финансовое благополучие. И это один из самых плохих результатов в Европе. При этом 34 % полек признали, что не существует никаких государственных программ, направленных на улучшение их материального положения. Около половины опрошенных признались, что стали тратить меньше времени на семью и детей из-за того, что вынуждены больше работать или искать подработку.