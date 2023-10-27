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ЕС решил использовать замороженные активы России для поддержки Украины

27 октября 2023 14:00
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По заявлению главы Европейского совета Шарля Мишеля, было принято решения использовать для оказания помощи Украине средства, вырученные от замороженных российских активов. Об этом пишет ТАСС.

Также на саммите ЕС не была согласована бюджетная программа помощи Украине, но при этом было отмечено, что она по-прежнему остается «приоритетной». Тем не менее программа помощи в размере 50 миллиардов евро, которую обещали выделить Украине на 4 года, до настоящего времени не утверждена. Против нее выступили ряд стран ЕС, в том числе Бельгия, Венгрия и Словакия.

# Международная политика

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