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Гайдукевич: Наш Президент делал ставку на регионы России, и это стало фундаментом всего союзного строительства

09 февраля 2024 22:32
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Григорий Азаренок и Олег Гайдукевич в эфире «Соловьев LIVE».

Гайдукевич: Наш Президент делал ставку на регионы России, и это стало фундаментом всего союзного строительства-1

Григорий Азарёнок. СТВ:
Недавно губернатор Брянщины приезжал.

Олег Гайдукевич, председатель ЛДПБ:
С Брянском очень хорошие отношения и со всеми регионами России. Наш Президент, кстати, в середине 1990-х начал выстраивать, как пришел к власти в 1994 году... Он сделал ставку на регионы. Когда вот эта ельцинская команда сидела в Кремле, им не нужно было Союзное государство. Там Гайдары, Чубайсы – это все было не нужно. И Президент тогда сделал ставку на регионы России. И это сыграло свою огромную роль. Это стало фундаментом в дальнейшем всего союзного нашего строительства.

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# Международная политика # Олег Гайдукевич # Григорий Азарёнок

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