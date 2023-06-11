Авдонин: кто выступает за независимый Тайвань, действует исключительно в интересах коллективного Запада

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Как вы можете охарактеризовать тактику, которая сегодня наблюдается, исходя из китайской психологии?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Подход официального Пекина по отношению к тайваньской проблеме был закреплен в четырех пунктах. Это описывающее прошлое, настоящее и будущее Тайваня. Коммунистическая партия определила для себя историческую задачу, связанную с воссоединением китайской нации, дальнейший путь ее развития. Путь видится только в единстве Китая с Тайванем. Кроме того, надо понимать, что и Коммунистическая партия, и Си Цзиньпин прикладывают максимум усилий, чтобы реализовать план по воссоединению. Он реализуется постепенно. Мы видим, какие шаги делаются со стороны официального Пекина, а он мирный, он ориентирован на то, чтобы не враждовать, а усиливать взаимодействие между жителями Тайваня и материковой части Китая. Они говорят, что мы видим инициативы и стремление со стороны жителей Тайваня к воссоединению. Все те, кто выступает за некий сепаратизм, за независимый Тайвань, являются врагами китайской нации и действуют исключительно в интересах коллективного Запада. Надо понимать, что Китай не просто говорит: присоединяйтесь, и все. Нет, во втором пункте плана он четко говорит: мы, Китай, имеем хорошее экономическое развитие, технологическое, социальное, политическое, и с нами будущее, мы даем перспективу и развитие, а развития с коллективным Западом у вас не будет, никаких перспектив не будет.
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