«США вынудили Россию провести спецоперацию». С какой целью?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

По мнению многих экспертов, США вынудили Россию провести спецоперацию. Аргументация такова, что крайне важно понаблюдать за тем, как можно воевать в XXI столетии, тем самым использовать наработки для войны, в которой США заинтересованы, так как видят угрозу утраты статуса гегемона. Даже Саудовская Аравия приняла решение в торговле перейти на юань. Для США это слишком болезненный удар.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Вы правильно отмечаете, что в действительности господство гегемонии США базируется на тиражировании конфликтов. Для чего это делается? В первую очередь для демонстрации мировым инвесторам, глобальным фондам, банкам, которые наднациональные, не принадлежат какому-то государству, и США через рассеивание этих конфликтов говорят: инвестируйте только в нас, мы можем спокойно генерировать прибавочную стоимость, самое главное – генерировать защиту ваших инвестиций. Но когда появляются такие альтернативные центры экономического, технологического роста, как Европа, Китай, то инвесторы начинают перекочевывать свои капиталы в эти центры. США, англосаксонский мир начинают уже нервно дышать, понимают, что входят уже в режим конкуренции с ними. Чтобы убрать эту конкуренцию, надо насадить конфликт.