«США вынудили Россию провести спецоперацию». С какой целью?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
По мнению многих экспертов, США вынудили Россию провести спецоперацию. Аргументация такова, что крайне важно понаблюдать за тем, как можно воевать в XXI столетии, тем самым использовать наработки для войны, в которой США заинтересованы, так как видят угрозу утраты статуса гегемона. Даже Саудовская Аравия приняла решение в торговле перейти на юань. Для США это слишком болезненный удар.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Вы правильно отмечаете, что в действительности господство гегемонии США базируется на тиражировании конфликтов. Для чего это делается? В первую очередь для демонстрации мировым инвесторам, глобальным фондам, банкам, которые наднациональные, не принадлежат какому-то государству, и США через рассеивание этих конфликтов говорят: инвестируйте только в нас, мы можем спокойно генерировать прибавочную стоимость, самое главное – генерировать защиту ваших инвестиций. Но когда появляются такие альтернативные центры экономического, технологического роста, как Европа, Китай, то инвесторы начинают перекочевывать свои капиталы в эти центры. США, англосаксонский мир начинают уже нервно дышать, понимают, что входят уже в режим конкуренции с ними. Чтобы убрать эту конкуренцию, надо насадить конфликт.
Алексей Авдонин:
В Европе как они реализовали? Через СВО. Но СВО – это результат правильного действия Москвы по отношению к агрессии Запада, но сама цель разногласий между Европой и Россией – это торможение европейской экономики, европейских корпораций в интересах американских корпораций. Сейчас, если мы говорим про Китай, то же самое коллективный Запад, крупные англосаксонские фонды пытаются делать по отношению к Китаю. Если начать конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе, втянуть в него не только Тайвань, но и Японию, Южную Корею, то в этом случае куда деньги пойдут? Они все будут пытаться выйти из этого региона, потому что там инвестиции опасные, доходности никакой нет. И куда они пойдут? Естественно, они будут возвращаться в США, и Америка снова будет себя прекрасно чувствовать, проблема долгов уйдет на второй план.
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