Тиханский: АЭС – не только энергия, это высокотехнологичный социум – образованные люди, рабочие высокой квалификации

Григорий Азаренок, СТВ:

Что такое атомная станция? Это факультеты научные, студенты, строители, это совершенно новые компетенции, это тянет за собой вокруг весь регион, тянет за собой целый пласт вещей, технологий.

Александр Тиханский, военный эксперт:

Социология – высокотехнологичный социум, а высокотехнологичный социум – это высокообразованные люди. Это рабочая сила высокой квалификации. Это, в общем-то, само общество растет. Причем растет не только, скажем так, в инженерном плане или какие-то технические позиции свои поднимает. Это дает возможность жить в морально-психологической обстановке, которая не дает нарушать моральные принципы строителей коммунизма. Они хорошие, в принципе. Хотя говорят, что они там с Библии списаны, но это даже хорошо, что они списаны с Библии.

Григорий Азаренок:

Я имею в виду, что плевать было им на всю эту историю и так далее. А под эту сурдинку надо было разрушить самое главное – оборонку, ВПК, технологии.

Александр Тиханский:

Конечно, а с кем тогда разговаривать? Тот, кто с палками бегает? В мире, кстати, вот в этом плане, в плане взаимодействия с цивилизационным, сила до сих пор играет основную роль. Ты силен, тебя уважают. Ты слаб, извини, подвинься. Но так же есть и происходит буквально.

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