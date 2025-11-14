Григорий Азаренок, СТВ:

Почему атомная тема так важна в геополитике?

Александр Тиханский, военный эксперт:

Ну, видимо, из-за того, что потребность в энергии растет, и мало того, кто будет обладать резервными мощностями, тот и будет иметь возможность развиваться вперед.

Григорий Азаренок:

Все время Запад ставит вопрос: а давайте вот русские взяли Запорожскую АЭС, давайте ее как-то, вы можете даже оттуда не уходить, давайте как-то это международное управление, МАГАТЭ туда ездит, ездит. Украинцы, еще раз, почему они начинают постоянно обстреливать? Они начинают ее обстреливать, и потом Запад поднимает вопрос: давайте международное управление, чтобы никто не стрелял, еще чего-то.

Александр Тиханский:

Я сказал: «Пожалуйста, наблюдайте». Какое отношение вы имеете к Запорожской станции, которая находится уже по новой конституции на конституционных землях Российской Федерации. Это уже такие вопросы: а как бы где-то еще воткнуться и что еще такое урвать? Это не более того. И, естественно, желание американцев везде побыть, везде поучаствовать, но не с целью принести какую-то пользу, а с целью урвать какую-то денежку.

Это всегда, кажется, в глазах, как у Макдака доллары, так и здесь одна цель. Где есть деньги, туда и пойдем, то и будем делать. А какая там безопасность или что-то еще – это их уже давно не волнует.

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