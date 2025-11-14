Польша начинает строительство второго заграждения на границе с Беларусью

Польша намерена еще надежнее отгородиться от нашей страны. Как сообщили местные СМИ, Варшава начала строительство нового, уже второго по счету, забора на границе с Беларусью. Похоже, одного сооружения польским властям оказалось недостаточно. Отмечается, что новый барьер будет представлять собой четырехметровую конструкцию из металлической сетки с двумя рядами колючей проволоки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во сколько этот проект обойдется польским налогоплательщикам, власти предпочитают не распространяться. Известно, что работы стартуют в ближайшие дни – материалы уже подвозятся к линии границы. Завершить строительство планируется в начале будущего года.

Напомним, что восточная граница Польши и без того «укреплена» массивным защитным сооружением длиной почти 200 километров и высотой более 5 метров. На его возведение ушло около 400 миллионов евро. Барьер дополнен колючей проволокой, сотнями камер, прожекторов и датчиков движения, способных работать в любых погодных условиях. Причем часть этой конструкции прошла через территорию Беловежской пущи, разрушив участки уникальных лесов и нанеся ощутимый ущерб экосистеме заповедника.