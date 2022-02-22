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«Если бы не вы, мы бы уже умерли». Беженцы в «Брузгах» об обещаниях Евросоюза и ситуации на Донбассе

22 февраля 2022 18:20
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Новости Беларуси. 107-й день ожидания на белорусско-польской границе. Беженцы в кризисном центре на базе ТЛЦ «Брузги» продолжают надеяться, что их услышит Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но оттуда лишь тишина.

«Если бы не вы, мы бы уже умерли». Беженцы в «Брузгах» об обещаниях Евросоюза и ситуации на Донбассе-1

Оставшиеся в лагере беженцы утверждают, что возвратиться домой они не могут – их жизни угрожает опасность. И по-прежнему верят, что страны Евросоюза сдержат обещание принимать беженцев, ведь ранее уже приютили их родных и друзей.

«Если бы не вы, мы бы уже умерли». Беженцы в «Брузгах» об обещаниях Евросоюза и ситуации на Донбассе-4

Мухаммед Тага, беженец из Ирана:
Они сами говорили, что европейцы нас ждут, потому что мы на родине находились в опасных условиях. А теперь Евросоюз молчит. Полиция Польши нас не пускает, люди умирают на границе, я не понимаю, почему так. Большое спасибо правительству Беларуси, которое дало нам это место, чтобы мы могли остановиться, ведь нам некуда идти. Если бы не вы, мы бы уже умерли.

«Если бы не вы, мы бы уже умерли». Беженцы в «Брузгах» об обещаниях Евросоюза и ситуации на Донбассе-7

И тут же Мухаммед интересуется у нашей съемочной группы украинским вопросом и беженцами из Донбасса, ведь их ситуация близка каждому в логистическом центре.

«Если бы не вы, мы бы уже умерли». Беженцы в «Брузгах» об обещаниях Евросоюза и ситуации на Донбассе-10

Параллели напрашиваются сами. Гуманизм и ценность человеческой жизни не на словах, а на деле. Это видят и сами беженцы. Но им так сложно расстаться со своей европейской мечтой, которая оказалась лишь красивой сказкой для взрослых.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Мухаммед Тага # Галина Буро # Фотофакт

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