«Если бы не вы, мы бы уже умерли». Беженцы в «Брузгах» об обещаниях Евросоюза и ситуации на Донбассе

Новости Беларуси. 107-й день ожидания на белорусско-польской границе. Беженцы в кризисном центре на базе ТЛЦ «Брузги» продолжают надеяться, что их услышит Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но оттуда лишь тишина.
Новости Беларуси. 107-й день ожидания на белорусско-польской границе. Беженцы в кризисном центре на базе ТЛЦ «Брузги» продолжают надеяться, что их услышит Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но оттуда лишь тишина.
Оставшиеся в лагере беженцы утверждают, что возвратиться домой они не могут – их жизни угрожает опасность. И по-прежнему верят, что страны Евросоюза сдержат обещание принимать беженцев, ведь ранее уже приютили их родных и друзей.
Мухаммед Тага, беженец из Ирана:
Они сами говорили, что европейцы нас ждут, потому что мы на родине находились в опасных условиях. А теперь Евросоюз молчит. Полиция Польши нас не пускает, люди умирают на границе, я не понимаю, почему так. Большое спасибо правительству Беларуси, которое дало нам это место, чтобы мы могли остановиться, ведь нам некуда идти. Если бы не вы, мы бы уже умерли.
И тут же Мухаммед интересуется у нашей съемочной группы украинским вопросом и беженцами из Донбасса, ведь их ситуация близка каждому в логистическом центре.
Параллели напрашиваются сами. Гуманизм и ценность человеческой жизни не на словах, а на деле. Это видят и сами беженцы. Но им так сложно расстаться со своей европейской мечтой, которая оказалась лишь красивой сказкой для взрослых.
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