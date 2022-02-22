«Если бы не вы, мы бы уже умерли». Беженцы в «Брузгах» об обещаниях Евросоюза и ситуации на Донбассе

Новости Беларуси. 107-й день ожидания на белорусско-польской границе. Беженцы в кризисном центре на базе ТЛЦ «Брузги» продолжают надеяться, что их услышит Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но оттуда лишь тишина.

Оставшиеся в лагере беженцы утверждают, что возвратиться домой они не могут – их жизни угрожает опасность. И по-прежнему верят, что страны Евросоюза сдержат обещание принимать беженцев, ведь ранее уже приютили их родных и друзей.

Мухаммед Тага, беженец из Ирана:

Они сами говорили, что европейцы нас ждут, потому что мы на родине находились в опасных условиях. А теперь Евросоюз молчит. Полиция Польши нас не пускает, люди умирают на границе, я не понимаю, почему так. Большое спасибо правительству Беларуси, которое дало нам это место, чтобы мы могли остановиться, ведь нам некуда идти. Если бы не вы, мы бы уже умерли.