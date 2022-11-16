Варшава фактически признала причастность Киева к падению ракеты на востоке Польши

Украина «попала» в НАТО. Варшава фактически признала причастность Киева к инциденту на востоке Польши. Президент этой страны дипломатично заявил о большой вероятности принадлежности упавшей ракеты ПВО Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако самая оперативная информация была у Джо Байдена. За несколько часов до заявления своего польского коллеги американский президент уже проинформировал партнеров по G7 о том, что взрыв в Польше был вызван именно украинской ракетой. Ситуацию также прокомментировал генсек НАТО. В Альянсе не видят вины Киева в случившемся, заявил Столтенберг. Судя по этой риторике, не будет и жесткого ответа, к которому ранее призывал глава украинского МИД.

Напомним, сразу после падения ракеты, не дожидаясь даже предварительных оценок, Варшава обвинила Москву. В МИД Польши был вызван российский посол. Но после прояснения ситуации от извинений в польском правительстве воздерживаются.

На фоне случившегося в Польше в повышенную готовность приведены полиция и спецслужбы, а также усилен мониторинг воздушного пространства страны.