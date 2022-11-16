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У берегов Бали загорелся туристический лайнер

16 ноября 2022 15:15
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У берегов Бали загорелся туристический лайнер. Пожар начался во время прохождения судном Балийского пролива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У берегов Бали загорелся туристический лайнер-1

К настоящему моменту всех пассажиров эвакуировали, задействовав в спасательной операции военно-воздушные силы республики. Всего на борту было 236 человек. Помимо этого, на судне находились легковые автомобили и большегрузы. О причинах возгорания пока не сообщается.

# Пожар # Фотофакт

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