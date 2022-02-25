Есть раненые и погибшие, украинские военные сдаются. Как развивались события во 2-й день военной операции на Украине?

С предложением провести переговоры к президенту России обратился Владимир Зеленский. Он отметил, что по всей территории страны идут бои, и чтобы остановить гибель людей, необходимо сесть за стол переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кремль назвал готовность Киева к переговорам с Москвой движением в сторону позитива. В качестве переговорной площадки был предложен Минск. Россия готова отправить в белорусскую столицу делегацию в составе представителей Минобороны, МИДа и Администрации президента.

На идею Москвы провести эти самые переговоры в Минске сначала украинская сторона предложила Варшаву. А затем и вовсе перестала выходить на связь. Что происходит сейчас в Украине, смотрите в нашем сюжете. Хронологию событий расскажет Сергей Шуманский. Сергей Шуманский, политический обозреватель:

Раненые и погибшие есть и среди военных. Эти сведения подтверждают в Минобороны России. При этом сами российские военные целятся исключительно по вооружению ВСУ. По последним данным, в ходе спецоперации уничтожено 18 танков, 7 РСЗО, 41 единица военной автотехники и 5 боевых катеров. Больше 150 украинских военных сложили оружие и сдались. После стабилизации обстановки все они вернутся к своим семьям.

Военнослужащие украинской армии, добровольно сложившие оружие, освобождаются от всякой ответственности и после окончания боевых действий спокойно идут домой к своим семьям.

В то время как Запад дружно опровергает факт геноцида на Украине, а правительство страны прячется в бункерах, министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с представителями МИД ЛНР и ДНР в Москве. Главная тема разговора – украинцы должны освободиться от военного гнета и определить свое будущее самостоятельно.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Читайте Путина, читайте его обращение. Никто не собирается оккупировать Украину. Цель операции объявлена открыто – демилитаризация и денацификация. После обеда, когда российские войска вплотную подошли к Киеву, Владимир Зеленский вдруг произнес что-то поддающееся здравому смыслу. В своем новом обращении он предложил Путину сесть за стол переговоров.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей.

В Кремле заявление Зеленского без внимания конечно же не оставили. Но говорить с украинскими властями президент Путин будет только после того, как ВСУ сложат оружие. Переговорную площадку, в свою очередь, обещает обеспечить Беларусь. Минск как надежный союзник готов создать все необходимые условия для обеспечения безопасности и неприкосновенности сторон.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации:

В ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Администрации президента для переговоров с украинской делегации.