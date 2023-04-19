Елена Шишкина об обстрелах Донецка: боевики ВСУ взорвали четыре 9-этажных дома с людьми и детьми

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим белорусскую помощь жителям Донбасса и реконструкцию дорог в Беларуси. В гостях публицист Юрий Терех и депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина. Григорий Азаренок, СТВ:

На Пасхальную службу Кафедральный собор Донецка был обстрелян за час до начала службы, есть раненые, пострадавшие.

Елена Шишкина, депутат Народного Совета ДНР:

Есть погибшие. Для нас это, к сожалению, не ново. Каждый православный праздник, каждый праздник 9 Мая, Новый год – это каждую ночь обстрелы. Мы понимаем, что если приближается теплая для нас, знаковая дата, особенно в православные праздники, усиливаются обстрелы. К сожалению, это не первая Пасхальная ночь и не только Пасхальная, где у нас гибнут мирные жители. Причем был обстрел самого центра, сердца Донецка, столицы Донецкой Народной Республики. К сожалению, есть погибшие, раненые. И это не прекращается. Вы правильно заметили, что наркокомандующий уже на последнем издыхании, но, к сожалению, пока с ним будет закончено, еще не один мирный житель пострадает. Чему удивляться? Посмотрите, какие гонения на православную церковь на территории Украины, что вообще там происходит с населением. Сегодня я пребывала в шоке очень долгое время. Пришло сообщение ТАСС со ссылкой на силовиков ДНР, что в Артемовске (сейчас этот город называется Бахмут), отходя, боевики ВСУ взорвали четыре 9-этажных дома с людьми, детьми, находящимися там. Минимум 20 жертв мирного гражданского населения. Поэтому удивляться обстрелу в Пасхальную ночь нашего православного храма – нет.