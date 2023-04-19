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В Канаде началась масштабная забастовка госслужащих – требуют повышения зарплат на 13,5%

19 апреля 2023 14:05
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Новости Канады. В Канаде началась масштабная забастовка госслужащих. По приблизительным подсчетам, 19 апреля на работу не вышли тысячи сотрудников различных учреждений по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это специалисты налоговых органов, статистики, паспортных столов, миграционных служб и других учреждений.

В Канаде началась масштабная забастовка госслужащих – требуют повышения зарплат на 13,5%-1

Бюрократическая система Канады может быть полностью парализована, так как возникнут серьезные проблемы с получением справок и оформлением документов. Госслужащие требуют повышения зарплат на 13,5 %, чтобы поддерживать нормальный уровень жизни и восстановить покупательскую способность, которая была утрачена из-за роста цен. Как заявили в профсоюзах, организовавших стачку, они получили от правительства несколько предложений по заработной плате, но ни одно из них не поспевает за инфляцией.

# Забастовка # Новости Канады # Фотофакт

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