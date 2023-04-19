Киев уходит под воду из-за поломок в ГЭС

РИА Новости пишет, что администрация города рассказала, что теперь ГЭС будет работать не в полном режиме. Из-за этого нарушается весь цикл технологических работ станции. Да и для поломки не самое удачное время – сезон весенних паводков. Так что уже сейчас в столице Украины уровень воды на один метр выше, чем в обычные дни.