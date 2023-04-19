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Киев уходит под воду из-за поломок в ГЭС

19 апреля 2023 17:31
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Сегодня, девятнадцатого апреля, в СМИ поступила информация, что Киев может уйти под воду из-за повреждения Каховской гидроэлектростанции.

Киев уходит под воду из-за поломок в ГЭС-1

Фото: pixabay.com

РИА Новости пишет, что администрация города рассказала, что теперь ГЭС будет работать не в полном режиме. Из-за этого нарушается весь цикл технологических работ станции. Да и для поломки не самое удачное время – сезон весенних паводков. Так что уже сейчас в столице Украины уровень воды на один метр выше, чем в обычные дни.

# ЧП # Фотофакт

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