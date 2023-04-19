Не справилось с обязанностями. Чехи считают своё правительство худшим за последние 10 лет

Новости Чехии. Чехи крайне недовольны своим правительством. Они считают его худшим за последние 10 лет. Об этом говорят результаты опроса, который проводил Центр изучения общественного мнения Академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, работа кабмина не устраивает почти 70 % жителей страны. 64 % считают, что премьер не справляется со своими обязанностями. А 71 % респондентов уверены, что состав правительства необходимо поменять.