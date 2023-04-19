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Не справилось с обязанностями. Чехи считают своё правительство худшим за последние 10 лет

19 апреля 2023 14:09
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Новости Чехии. Чехи крайне недовольны своим правительством. Они считают его худшим за последние 10 лет. Об этом говорят результаты опроса, который проводил Центр изучения общественного мнения Академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не справилось с обязанностями. Чехи считают своё правительство худшим за последние 10 лет-1

Как выяснилось, работа кабмина не устраивает почти 70 % жителей страны. 64 % считают, что премьер не справляется со своими обязанностями. А 71 % респондентов уверены, что состав правительства необходимо поменять.

Не справилось с обязанностями. Чехи считают своё правительство худшим за последние 10 лет-4

По мнению большинства опрошенных, сейчас оно больше внимания уделяет конфликту в Украине, чем занимается внутренними проблемами. Из-за этого в последние месяцы в Чехии проходят различные антиправительственные демонстрации.

# Акции протеста # Новости Чехии # Фотофакт

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