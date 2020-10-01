ЕС осудил Польшу и Венгрию за несоответствие демократическим стандартам

Европейский союз осудил Венгрию и Польшу за несоответствие демократическим стандартам. Об этом говорится в опубликованном докладе о состоянии верховенства права в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тексте документа указано, что в этих странах судебные системы находятся под серьезной угрозой. Венгрия подверглась жесткой критике за попустительство коррупции, а Польшу обвинили в ущемлении свободы слова в СМИ, недостаточной борьбе с коррупцией и отсутствии независимых судов.