ЕС осудил Польшу и Венгрию за несоответствие демократическим стандартам

Европейский союз осудил Венгрию и Польшу за несоответствие демократическим стандартам. Об этом говорится в опубликованном докладе о состоянии верховенства права в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европейский союз осудил Венгрию и Польшу за несоответствие демократическим стандартам. Об этом говорится в опубликованном докладе о состоянии верховенства права в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В тексте документа указано, что в этих странах судебные системы находятся под серьезной угрозой. Венгрия подверглась жесткой критике за попустительство коррупции, а Польшу обвинили в ущемлении свободы слова в СМИ, недостаточной борьбе с коррупцией и отсутствии независимых судов.
Стоит отметить, что в ЕС сейчас идет серьезная борьба за распределение средств из общественного бюджета и фонда восстановления после пандемии. И соблюдение странами принципа верховенства права может стать одним из критериев при расчете финансовой поддержке.