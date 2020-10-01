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ЕС осудил Польшу и Венгрию за несоответствие демократическим стандартам

01 октября 2020 16:26
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Европейский союз осудил Венгрию и Польшу за несоответствие демократическим стандартам. Об этом говорится в опубликованном докладе о состоянии верховенства права в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС осудил Польшу и Венгрию за несоответствие демократическим стандартам-1

В тексте документа указано, что в этих странах судебные системы находятся под серьезной угрозой. Венгрия подверглась жесткой критике за попустительство коррупции, а Польшу обвинили в ущемлении свободы слова в СМИ, недостаточной борьбе с коррупцией и отсутствии независимых судов.

ЕС осудил Польшу и Венгрию за несоответствие демократическим стандартам-4

Стоит отметить, что в ЕС сейчас идет серьезная борьба за распределение средств из общественного бюджета и фонда восстановления после пандемии. И соблюдение странами принципа верховенства права может стать одним из критериев при расчете финансовой поддержке.

# Европейский союз # Фотофакт

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