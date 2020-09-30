Сергей Мусиенко: «Вспышка Карабахской войны – это желание втянуть Российскую Федерацию, неприкрытое»

Новости Беларуси. Тему конфликта между Арменией и Азербайджаном продолжим с гостем программы Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

А что нам ждать от саммита ЕС? Там будет опять рассматриваться вопрос по Беларуси.

Сергей Мусиенко, политолог, руководитель аналитического центра «ЭКООМ»:

Опять такие политические жонглирования, какие-то эпитеты к нам применяемые – эквилибристика такая словесная во многом. Мы под режимом санкций уже почти четверть века.

Зачем Макрон встречался с Тихановской и какие впечатления остались у президента Франции? Мнение политолога Сергея Мусиенко

Евгений Поболовец:

В эти дни много разговоров о внешнем вмешательстве в дела Беларуси. И вот сейчас пошли разговоры о том, что есть определенные поводы полагать о вмешательстве в дела России. Насколько это серьезно? Потому что информацию озвучил Следственный комитет России, и не верить, наверное, нет смысла?