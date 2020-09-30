Сергей Мусиенко: «Вспышка Карабахской войны – это желание втянуть Российскую Федерацию, неприкрытое»

Новости Беларуси. Тему конфликта между Арменией и Азербайджаном продолжим с гостем программы Новости «24 часа» на СТВ.
В студии – политолог, руководитель аналитического центра «ЭКООМ» Сергей Мусиенко.
Новости Беларуси. Тему конфликта между Арменией и Азербайджаном продолжим с гостем программы Новости «24 часа» на СТВ.
В студии – политолог, руководитель аналитического центра «ЭКООМ» Сергей Мусиенко.
Евгений Поболовец, СТВ:
А что нам ждать от саммита ЕС? Там будет опять рассматриваться вопрос по Беларуси.
Сергей Мусиенко, политолог, руководитель аналитического центра «ЭКООМ»:
Опять такие политические жонглирования, какие-то эпитеты к нам применяемые – эквилибристика такая словесная во многом. Мы под режимом санкций уже почти четверть века.
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Евгений Поболовец:
В эти дни много разговоров о внешнем вмешательстве в дела Беларуси. И вот сейчас пошли разговоры о том, что есть определенные поводы полагать о вмешательстве в дела России. Насколько это серьезно? Потому что информацию озвучил Следственный комитет России, и не верить, наверное, нет смысла?
Сергей Мусиенко:
Российская Федерация тоже увидела угрозу для себя – очевидную. И та же вспышка Карабахской войны – это желание втянуть Российскую Федерацию, неприкрытое. Да, мы и Российская Федерация – в ОДКБ. Российская Федерация втягивается в конфликт, если на территории России проживают, сколько тысяч азербайджанцев этнических и армян? Какие они позиции занимают? Есть ли у них вооружение? Есть. Есть ли у них рынки, которые они контролируют по всей России? Есть. Есть ли у них охранные структуры и так далее? Есть. То есть разжигание гипотетическое конфликта внутри России из двух этих этнических группировок, довольно мощных – вот это цель.