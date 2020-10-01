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Путин, Трамп и Макрон выступили с совместным заявлением по Нагорному Карабаху

01 октября 2020 13:43
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Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной. Вот уже пятый день Армения и Азербайджан обмениваются ударами и артиллерийскими залпами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Путин, Трамп и Макрон выступили с совместным заявлением по Нагорному Карабаху-1

Многие мировые лидеры и главы международных организаций уже осудили обострение конфликта и призвали стороны прекратить кровопролитие. Президенты России, Франции и США – стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе – согласовали совместное заявление. В нем они призвали Баку и Ереван без предварительных условий возобновить переговоры.  

Шарль Мишель о ситуации в Нагорном Карабахе: призываю к немедленному прекращению огня

Путин, Трамп и Макрон выступили с совместным заявлением по Нагорному Карабаху-4

Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон. Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.  

Путин, Трамп и Макрон выступили с совместным заявлением по Нагорному Карабаху-7

Однако пока многочисленные заявления и призывы не были услышаны. Обе страны заявляют о растущем числе погибших и пострадавших как среди военных, так и среди гражданского населения.  

Кроме того, появилась информация о журналистах, которые попали под обстрел в Нагорном Карабахе. Среди них – два сотрудника французской газеты, оператор и корреспондент из Армении, а также заместитель главного редактора одного из российских телеканалов.  

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# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Владимир Путин # Дональд Трамп # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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