Папа Римский Франциск: давайте вместе помолимся за мир на Кавказе

Мы продолжаем следить за ситуацией в Нагорном Карабахе. На спорной территории идут активные вооруженные столкновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Передвижение местных жителей ограничено. В городах повсеместно открываются пункты сдачи крови для пострадавших. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности. Последние новости с линии огня – в материале нашего корреспондента.

В очередной раз время разделилось на до и после для тысяч людей из Нагорного Карабаха. Армения и Азербайджан вспомнили о давнем конфликте и пустили в ход танки, тяжелую артиллерию, вертолеты и беспилотники, отметив на карте мира еще одну горячую точку. Страны обвиняют друг друга в обстреле приграничных территорий и провоцировании насилия. А пока Баку и Ереван выясняют, кто первым открыл этот ящик Пандоры, страдают мирные граждане. В первые же часы десятки человек лишились крова и средств к существованию.

Местные больницы круглосуточно принимают пациентов. Этот мужчина едва сдерживает слезы. Во время артиллерийского обстрела погибла его маленькая дочь. Житель Нагорного Карабаха: моя 9-летняя дочь убита, мой маленький мальчик серьёзно ранен, моя жена в больнице

Противоборствующие стороны объявили в странах военное положение и мобилизацию. В Азербайджане – комендантский час. После 21:00 выйти из дома можно только при наличии специального разрешения. Также ограничено движение транспорта, а с 30 сентября заблокировали все социальные сети. Жители всерьез встревожены и надеются только на одно – чтобы конфликт не перерос в полномасштабную войну.

Матерей жалко. Детей растили. Я сама мать. Правда, говорят: погиб за родину. Родина... Не знаю.

Мой двоюродный брат сейчас на фронте. Ждем вестей от него. Надеемся, что живой и здоровый.

В Армении ограничили выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, все они потенциальные солдаты. Власти уже призвали из запаса всех офицеров, прапорщиков и рядовых. Всеобщая мобилизация стала первой подобной акцией в новейшей истории республики. По всей стране открываются пункты сдачи крови. Ее за эти несколько дней пролилось немало. Ежедневно страны заявляют о росте числа погибших и пострадавших. Счет идет на сотни. Среди жертв в том числе гражданское население.

За развитием ситуации пристально следят уроженцы двух противоборствующих стран, которые уехали жить и работать за рубеж. Они вспоминают предыдущие столкновения с ужасом. Бабушка прямо в пижаме отправила в подвал, сказав: «Началась война». Что говорит очевидец событий в Нагорном Карабахе

Самир Гасанов, азербайджанский политолог (Бонн):

Я сам пережил эту войну в детстве. Мой город находится примерно в 50 километрах от линии фронта. Я видел беженцев, которые оказались в моем городе в то время, в апреле 1993 года. За одну ночь прибыли 60 тысяч человек.

Айлин Бердуд-Мерино, руководитель армянско-немецкого симфонического оркестра (Кельн):

Мы желаем нашим семьям, нашим городам, нашим селам в Карабахе и в Армении, чтобы они могли жить мирно.

Реакция мировых лидеров и глав международных организаций на растущее напряжение между Арменией и Азербайджаном однозначна: конфликт необходимо срочно погасить, а жаркие баталии перенести с фронта за стол переговоров. К незамедлительному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе призвал стороны Совет безопасности ООН. Закрытые консультации по этому вопросу прошли 29 сентября. В случае необходимости СБ готов провести встречу с участием представителей Баку и Еревана, чтобы помочь им прийти к взаимопониманию. К сдержанности стороны призвал и Папа Римский Франциск.

Папа Римский Франциск:

Я молюсь за мир на Кавказе и прошу стороны в конфликте сделать конкретные жесты доброй воли и братства, которые могут привести к решению проблем без применения силы и оружия, но через диалог и переговоры. Давайте вместе помолимся за мир на Кавказе.