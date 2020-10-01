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Шарль Мишель о ситуации в Нагорном Карабахе: призываю к немедленному прекращению огня

01 октября 2020 12:25
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Мировое сообщество продолжает следить за развитием событий в Нагорном Карабахе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие лидеры стран и главы международных организаций уже осудили обострение конфликта и призвали стороны прекратить кровопролитие.  

Шарль Мишель о ситуации в Нагорном Карабахе: призываю к немедленному прекращению огня-1

30 сентября телефонные переговоры с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении провел глава Евросовета Шарль Мишель. После этого в его официальном Twitter появилось следующее сообщение.  

Шарль Мишель о ситуации в Нагорном Карабахе: призываю к немедленному прекращению огня-4

Выражаю глубокую озабоченность по поводу масштабной эскалации в Нагорном Карабахе. Осуждаю применение силы и призываю к немедленному прекращению огня. Переговоры – только это путь вперед. Гражданское население должно быть защищено.   

Шарль Мишель о ситуации в Нагорном Карабахе: призываю к немедленному прекращению огня-7

Однако несмотря на многочисленные призывы, лидеры Армении и Азербайджана, похоже, не собираются садиться за стол переговоров, предпочитая общаться по средствам залпов артиллерии.  

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Шарль Мишель # Никол Пашинян # Ильхам Алиев # Фотофакт

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