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Путин 22 января примет спецпосланника США

21 января 2026 17:22
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Дипломатическая машина не остановилась – она переместилась из швейцарских Альп прямиком в кабинеты Кремля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путин 22 января примет спецпосланника США-2

Владимир Путин уже завтра, 22 января, примет в Москве спецпосланника Президента США Стива Уиткоффа. Напомним, последняя их встреча состоялась 3 декабря. Как подчеркнули в Кремле, в этот раз инициатива вновь исходила от российской стороны.

Состав американской делегации с прошлого визита не меняется. С Уиткоффом в Москву может отправиться Джаред Кушнер – зять и неофициальный доверенный советник президента Трампа. Параллельно идет работа и с украинской стороной. Киев подтверждает контакты с США по так называемому американскому плану урегулирования. Его первая версия была ранее резко отвергнута Украиной и европейскими союзниками как излишне уступчивая.

Путин 22 января примет спецпосланника США-4

Переговоры США и Украины на дипломатическом уровне возобновились в Майами в прошлую субботу. Напомним, в конце декабря украинские и американские переговорщики встречались с представителем президента России. Тогда же Трамп, Зеленский и, как сообщалось, Путин одобрили создание рабочих групп.

# Владимир Путин # Международная политика

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