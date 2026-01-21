Путин 22 января примет спецпосланника США

Дипломатическая машина не остановилась – она переместилась из швейцарских Альп прямиком в кабинеты Кремля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин уже завтра, 22 января, примет в Москве спецпосланника Президента США Стива Уиткоффа. Напомним, последняя их встреча состоялась 3 декабря. Как подчеркнули в Кремле, в этот раз инициатива вновь исходила от российской стороны.

Состав американской делегации с прошлого визита не меняется. С Уиткоффом в Москву может отправиться Джаред Кушнер – зять и неофициальный доверенный советник президента Трампа. Параллельно идет работа и с украинской стороной. Киев подтверждает контакты с США по так называемому американскому плану урегулирования. Его первая версия была ранее резко отвергнута Украиной и европейскими союзниками как излишне уступчивая.