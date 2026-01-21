Трамп потребовал от Евросоюза передать Гренландию Штатам
Традиционный «дух диалога» на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе в этом году испытывается на прочность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При участии более 70 глав государств саммит стартовал в понедельник с дискуссии о глобальном росте и кооперации. Однако повестка форума изменилась, как только президент США Дональд Трамп взошел на трибуну.
Прибытие главного действующего лица сопровождалось характерным для него драматизмом. Самолет с Дональдом Трампом был вынужден вернуться вскоре после вылета из-за неисправности. Поэтому глава США прибыл в Цюрих с опозданием.
Главной темой его выступления ожидаемо стал вопрос территориальной целостности союзника по НАТО – Дании. Трамп в очередной раз потребовал от Евросоюза передать Гренландию Штатам и пообещал не применять силу в случае отказа.
Дональд Трамп, президент США:
В последнее десятилетие в Вашингтоне и европейских столицах стало общепринятым мнение, что единственный способ развития современной западной экономики – это постоянно растущие государственные расходы, безудержная массовая миграция и бесконечный импорт из-за рубежа.
Результатом стали рекордные бюджетные и торговые дефициты, а также растущий суверенный дефицит, вызванный крупнейшей волной массовой миграции в истории человечества. Мы никогда ничего подобного не видели. Я люблю Европу и хочу, чтобы она процветала. Но сейчас она движется не в правильном направлении.
На прошлой неделе Вашингтон пригрозил 10-процентными пошлинами восьми странам ЕС, если они не пойдут на территориальные уступки. Показательно, что на этом фоне европейская публика, будучи в состоянии, близком к шоку, покинула форум до начала выступления Трампа.
В их числе президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Отказался от встречи и канцлер Германии Фридрих Мерц. Ранее европейцы сделали ряд резких заявлений в сторону администрации Белого дома.
Бернд Ланге, докладчик Европейского парламента по торговым отношениям между ЕС и США (Франция):
Мы приостановим работу над торговым соглашением между ЕС и США, начатую этим летом в Шотландии. Что касается Гренландии и угроз, мы четко заявили, что до тех пор, пока угрозы не минуют, компромисс будет невозможен. Полагаю, сейчас он использует пошлины как инструмент принуждения.
Глава Белого дома не забыл вновь перечислить свои достижения за первый год президентства. Из нового в этом списке захват президента Венесуэлы и нефтяные сделки. Только вот в тени этого геополитического шторма оказался Киев.
Ключевым последствием скандала стал срыв плана по восстановлению Украины на 800 миллиардов долларов, который должны были анонсировать в Давосе. А встреча Трампа и Зеленского на форуме, о которой грезили СМИ, так и не состоялась. Зеленский отказался от поездки, сославшись на тяжелую ситуацию с энергетикой в стране.