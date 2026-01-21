Трамп потребовал от Евросоюза передать Гренландию Штатам

Традиционный «дух диалога» на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе в этом году испытывается на прочность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При участии более 70 глав государств саммит стартовал в понедельник с дискуссии о глобальном росте и кооперации. Однако повестка форума изменилась, как только президент США Дональд Трамп взошел на трибуну.

Прибытие главного действующего лица сопровождалось характерным для него драматизмом. Самолет с Дональдом Трампом был вынужден вернуться вскоре после вылета из-за неисправности. Поэтому глава США прибыл в Цюрих с опозданием. Главной темой его выступления ожидаемо стал вопрос территориальной целостности союзника по НАТО – Дании. Трамп в очередной раз потребовал от Евросоюза передать Гренландию Штатам и пообещал не применять силу в случае отказа.

Дональд Трамп, президент США:

В последнее десятилетие в Вашингтоне и европейских столицах стало общепринятым мнение, что единственный способ развития современной западной экономики – это постоянно растущие государственные расходы, безудержная массовая миграция и бесконечный импорт из-за рубежа. Результатом стали рекордные бюджетные и торговые дефициты, а также растущий суверенный дефицит, вызванный крупнейшей волной массовой миграции в истории человечества. Мы никогда ничего подобного не видели. Я люблю Европу и хочу, чтобы она процветала. Но сейчас она движется не в правильном направлении. На прошлой неделе Вашингтон пригрозил 10-процентными пошлинами восьми странам ЕС, если они не пойдут на территориальные уступки. Показательно, что на этом фоне европейская публика, будучи в состоянии, близком к шоку, покинула форум до начала выступления Трампа. В их числе президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Отказался от встречи и канцлер Германии Фридрих Мерц. Ранее европейцы сделали ряд резких заявлений в сторону администрации Белого дома.