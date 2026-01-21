Уровень загрязнения воздуха в польских городах бьёт рекорды
Уровень загрязнения воздуха в городах Польши вновь бьет рекорды. Варшава, по версии швейцарских экспертов, входит в десятку самых токсичных столиц мира, а Краков в этом рейтинге соседствует с Дели и Кабулом, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
Месяц в Кракове, смотрите. Это все в наших легких. Посмотрите на этот черный уголь.
Сегодня, 21 января, в Кракове концентрация смертельно опасных частиц местами превышала норму в пять раз. Проблема в том, что около половины домов в стране до сих пор отапливается углем и дровами. Именно этот «частный» смог в безветренную морозную погоду окутал практически всю страну – от Гданьского Поморья и Подлясья до Мазовии и Росточья.
Моника Польчик-Ястржаб, врач-педиатр и детский пульмонолог (Польша):
Особенно проблема касается детей, пожилых и людей с болезнями дыхательных путей. И детский организм наиболее уязвим. Учащенное дыхание во время прогулки при таком смоге сравнивают с выкуриванием нескольких сигарет.
Оперативные службы рассылают жителям SMS-оповещения с призывом избегать пребывания на улице. Однако поляки нашли более прагматичный способ уберечь свое здоровье. Для них датчик в смартфоне является единственным советчиком в вопросах личной безопасности.
Мы пользуемся приложением. Когда индикатор зеленый, выходим на улицу. Когда желтый – стоит ограничить эту активность 15-30 минутами. Если индикатор красный и нормы сильно превышены, тогда мы остаемся дома. Активность на свежем воздухе теряет оздоровительный смысл.
Главное правило – подстраиваться под ритм смога. Жители теперь буквально охотятся за временными окнами, когда токсичный туман чуть отступает – чаще всего это происходит в середине дня. Тогда они проветривают квартиры и выходят на короткие прогулки. По прогнозам, такая вынужденная тактика сохранится до предстоящих выходных, когда осадки и потепление должны, наконец, рассеять ядовитую пелену над Польшей.