Уровень загрязнения воздуха в польских городах бьёт рекорды

Уровень загрязнения воздуха в городах Польши вновь бьет рекорды. Варшава, по версии швейцарских экспертов, входит в десятку самых токсичных столиц мира, а Краков в этом рейтинге соседствует с Дели и Кабулом, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Месяц в Кракове, смотрите. Это все в наших легких. Посмотрите на этот черный уголь. Сегодня, 21 января, в Кракове концентрация смертельно опасных частиц местами превышала норму в пять раз. Проблема в том, что около половины домов в стране до сих пор отапливается углем и дровами. Именно этот «частный» смог в безветренную морозную погоду окутал практически всю страну – от Гданьского Поморья и Подлясья до Мазовии и Росточья.

Моника Польчик-Ястржаб, врач-педиатр и детский пульмонолог (Польша):

Особенно проблема касается детей, пожилых и людей с болезнями дыхательных путей. И детский организм наиболее уязвим. Учащенное дыхание во время прогулки при таком смоге сравнивают с выкуриванием нескольких сигарет. Оперативные службы рассылают жителям SMS-оповещения с призывом избегать пребывания на улице. Однако поляки нашли более прагматичный способ уберечь свое здоровье. Для них датчик в смартфоне является единственным советчиком в вопросах личной безопасности.

Мы пользуемся приложением. Когда индикатор зеленый, выходим на улицу. Когда желтый – стоит ограничить эту активность 15-30 минутами. Если индикатор красный и нормы сильно превышены, тогда мы остаемся дома. Активность на свежем воздухе теряет оздоровительный смысл.