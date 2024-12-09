Ну а сейчас к совершенно другим принципам в международной политике, когда те, кто считают себя сильными мира сего, совсем не считаются с мнением рядовых граждан. И в этом Брюссель и Вашингтон, вне всяких сомнений, преуспели. Политика двойных стандартов и лоббирование лишь угодных и выгодных политиков – во всей красе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов, на котором, как считают, пророссийский кандидат Кэлин Джорджеску неожиданно набрал больше всех голосов. После обнародования правительством обвинений в так называемом спонсорстве со стороны Кремля, суд встал на сторону властей. Джорджеску, как и его оппонентка Елена Ласкони, осудил такое решение, назвав его посягательством на демократию.

Но вопреки сложности ситуации, ни Брюссель, ни ОБСЕ пока не дали никаких оценок таким действиям властей. В то же время коллективный Запад продолжает раскачивать ситуацию в Грузии, где выборы прошли в условиях высоких стандартов безопасности, что, видимо, мало волнует еврочиновников. В попытках установить свое влияние на внешнем контуре, западные политики руководствуются исключительно принципами двойных стандартов.