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Брюссель и ОБСЕ не дали никаких оценок по отмене результатов первого тура выборов президента Румынии

09 декабря 2024 17:24
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Ну а сейчас к совершенно другим принципам в международной политике, когда те, кто считают себя сильными мира сего, совсем не считаются с мнением рядовых граждан. И в этом Брюссель и Вашингтон, вне всяких сомнений, преуспели. Политика двойных стандартов и лоббирование лишь угодных и выгодных политиков – во всей красе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Брюссель и ОБСЕ не дали никаких оценок по отмене результатов первого тура выборов президента Румынии-2

Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов, на котором, как считают, пророссийский кандидат Кэлин Джорджеску неожиданно набрал больше всех голосов. После обнародования правительством обвинений в так называемом спонсорстве со стороны Кремля, суд встал на сторону властей. Джорджеску, как и его оппонентка Елена Ласкони, осудил такое решение, назвав его посягательством на демократию.

Но вопреки сложности ситуации, ни Брюссель, ни ОБСЕ пока не дали никаких оценок таким действиям властей. В то же время коллективный Запад продолжает раскачивать ситуацию в Грузии, где выборы прошли в условиях высоких стандартов безопасности, что, видимо, мало волнует еврочиновников. В попытках установить свое влияние на внешнем контуре, западные политики руководствуются исключительно принципами двойных стандартов.

# Международная политика

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