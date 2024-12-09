Военный эксперт: сирийских генералов могли подкупить, как это сделали с гвардией Саддама Хусейна

Фактически в Сирии произошел государственный переворот. В считанные дни на наших глазах появилась новая горячая точка. Вооруженная оппозиция, которая накануне захватила сирийскую столицу, что вынудило президента Башара Асада сложить полномочия, пытается установить полный контроль над территорией страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повстанцы уже формируют переходное правительство, которое возглавит Мохамад Башир. Результатом смены политического руководства стало процветание мародерства. В Дамаске массовые грабежи и погромы, на этом фоне в городе введен комендантский час. Сирийские повстанцы сформируют переходный орган власти. Лидер исламистской группировки, ставшей во главе движения освобождения Абу Мухаммад аль-Джулани, призвал каждого, кто носит оружие вернуться на свои базы и подразделения. Он пообещал, что не допустит хаоса и вооруженных преступлений.

Бывший глава республики сейчас находится в Москве. Как сообщили в Кремле, Владимир Путин предоставил Асаду и его семье убежище. Но главный вопрос в сирийском кризисе так и остается не раскрытым. Как повстанцы смогли всего за 11 дней полностью захватить многолетний закореневший госаппарат? Как заявляют эксперты, современная ситуация в республике четко отсылает к событиям аналогичных переворотов в арабских странах.