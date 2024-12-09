Военный эксперт: сирийских генералов могли подкупить, как это сделали с гвардией Саддама Хусейна
Фактически в Сирии произошел государственный переворот. В считанные дни на наших глазах появилась новая горячая точка. Вооруженная оппозиция, которая накануне захватила сирийскую столицу, что вынудило президента Башара Асада сложить полномочия, пытается установить полный контроль над территорией страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Повстанцы уже формируют переходное правительство, которое возглавит Мохамад Башир. Результатом смены политического руководства стало процветание мародерства. В Дамаске массовые грабежи и погромы, на этом фоне в городе введен комендантский час.
Сирийские повстанцы сформируют переходный орган власти.
Лидер исламистской группировки, ставшей во главе движения освобождения Абу Мухаммад аль-Джулани, призвал каждого, кто носит оружие вернуться на свои базы и подразделения. Он пообещал, что не допустит хаоса и вооруженных преступлений.
Бывший глава республики сейчас находится в Москве. Как сообщили в Кремле, Владимир Путин предоставил Асаду и его семье убежище. Но главный вопрос в сирийском кризисе так и остается не раскрытым. Как повстанцы смогли всего за 11 дней полностью захватить многолетний закореневший госаппарат?
Как заявляют эксперты, современная ситуация в республике четко отсылает к событиям аналогичных переворотов в арабских странах.
Юрий Кнутов, военный эксперт (Россия):
Генштаб Сирии вел себя очень и очень странно, очень пассивно. Если мы вспомним иракские события, то тогда гвардию Саддама Хусейна американцы просто купили, генералитет. Там просто выдали каждому по чемодану долларов и английский паспорт с виллой непосредственно на территории Великобритании. То есть, вполне вероятно, что здесь была использована точно такая же схема подкупа генералов сирийских, которые, в общем-то, тоже устали от бедности, нестабильности и неуверенности.
Несмотря на попытки новых сил нормализовать обстановку, на арену противостояния выходят новые игроки. После падения правительства Асада израильские войска продвинулись в сторону Голанских высот и впервые более чем за 50 лет вошли на территорию Сирии, открыв четвертый фронт для ЦАХАЛ.
Но пока Тель-Авив не дает никаких четких заявлений, называя интервенцию лишь временным шагом. Однако, по словам исследователей, продвижение израильских солдат поможет Нетаньяху достичь своих целей в Ливане, тем самым уменьшив притязания Тегерана в регионе.