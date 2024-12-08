Фатигаров: вполне возможны российские удары по незаконным американским базам в Сирии

Василий Фатигаров, военный эксперт, политолог:

Я сегодня уже говорил про нашу доктрину. Я хочу еще напомнить вот что. Сегодня упоминались американские базы в Сирии. Они расположены там незаконно – это первое. Второе. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, когда ему сказали, а какие могут быть сейчас ответные удары? Мы говорим про удары «Орешником» по Украине, а может быть, не только по Украине, тут же и Лавров об этом говорил, что уже мы воюем со всем НАТО. Конфликт приобрел признаки глобального.

Я полагаю, что вполне возможны удары, если они будут сильно мешать нам или нашим союзникам, вот по этим незаконным базам. Ну, вряд ли же мы сейчас будем бить по Брюсселю. Я не говорю про ядерное оружие, конечно, нет. Но уничтожить пару баз американских террористов, которые под видом вооруженных сил США незаконно там засели, вполне возможно и конвои пройдут. То есть Россия сейчас реально воюет со всем западом, это никакая не шутка, это надо серьезно западу воспринимать. Но пока запад этого воспринимать не хочет, потом очень сильно удивится, но будет очень больно.