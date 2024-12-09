Песков заявил, что события в Сирии удивили и РФ, и весь мир

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что произошедшее в Сирии удивило весь мир, в том числе и для России. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Пескова, вопрос безопасности военных баз является важным для России, и вопрос продолжения военного пребывания обсуждается с новыми сирийскими властями. Он также добавил, что не может прокомментировать информацию о местонахождении экс-лидера Сирии или недавних контактах между лидером РФ Владимиром Путиным и Асадом.

По словам российского Министерства иностранных дел, Асад покинул свой пост и покинул страну, передав власть мирным путем. Россия не участвовала в переговорах. Позднее один из источников заявил, что экс-лидер Сирии и его семья уже прибыли в Москву и получили убежище. При этом российские официальные лица поддерживают контакты с сирийской оппозицией, которая гарантирует безопасность российских баз и учреждений в Сирии.