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Песков заявил, что события в Сирии удивили и РФ, и весь мир

09 декабря 2024 14:15
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что произошедшее в Сирии удивило весь мир, в том числе и для России. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Пескова, вопрос безопасности военных баз является важным для России, и вопрос продолжения военного пребывания обсуждается с новыми сирийскими властями. Он также добавил, что не может прокомментировать информацию о местонахождении экс-лидера Сирии или недавних контактах между лидером РФ Владимиром Путиным и Асадом.

По словам российского Министерства иностранных дел, Асад покинул свой пост и покинул страну, передав власть мирным путем. Россия не участвовала в переговорах. Позднее один из источников заявил, что экс-лидер Сирии и его семья уже прибыли в Москву и получили убежище. При этом российские официальные лица поддерживают контакты с сирийской оппозицией, которая гарантирует безопасность российских баз и учреждений в Сирии.

# Международная политика # Башар Асад # Владимир Путин # Дмитрий Песков

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