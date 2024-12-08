Эксперт: украинские военные обучали боевиков в Сирии

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук:

Данный регион важен для Украины с какой точки зрения? Это ведение прокси-войны против России. И находящиеся там военнослужащие, а там на самом деле есть, инструкторы. Которые обучают современным методам ведения войны для того, чтобы оттянуть силы туда. Это первый момент.

Второй момент. Именно опыт украинской войны передается сегодня боевикам там, как бы это ни звучало, ну так скажем, почти фантастически. Они учат боевиков использовать беспилотники на поле боя, использовать новую тактику, которую наработали в Украине. Использовать средства огневого поражения, комбинировать средства разведки и средства радиосвязи. Все лучшее, что было наработано в Украине, это не просто так. Я почти уверен, что это не Украина играет. Опять же, руками Украины решают геополитические задачи. Украинцы в данной ситуации выступают такими же учителями, как сегодня в Украине учат Великобритания, Франция – со всего мира, каждой твари по паре, это нормально. Вот сегодня Украина передает там свой богатейший военный опыт, полученный в рамках ведения войны с Российской Федерацией.

Если бы не вмешательство Российской Федерации в свое время, страны под названием Сирия уже бы не было. Уже была вот такая конгломерация, страна разбитая на части, без центрального руководства, без каких-либо элементов государственности и элементов самостоятельности. Сегодня было бы так. И Башара Асада убили бы точно так же, как убили когда-то Каддафи. Скорее всего, его отдали просто на заклание. И потом просто разделили бы эту страну. Но Сирию Россия вырвала из зубов определенных людей.