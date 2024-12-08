Бузин о ситуации в Сирии: война приходит туда, где ей открывают двери, здесь они открыты полностью

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук:

Вопрос первый. На геополитическом уровне – здесь играет США. На региональном уровне и на уровне этого региона играет Турция. С ней еще появляется Иран, о котором мы сегодня не сказали, но он там очень серьезный игрок. И те прокси-силы, о которых только что говорили, это его силы, которые будут там использованы.

Но в данный момент, именно вот в эту ситуацию, получилось следующее. Первое: ослаб Иран, и его был сильный удар со стороны Израиля по его, так скажем, силам, находящимся в этом регионе. Россия идет вперед, решает свои задачи. Ее не может остановить Европа. Ее пытаются остановить прокси-способом. Каким? Заставить растянуть собственные силы. Заставить перекинуть войска на данные, так скажем, театр военных действий, о чем только что говорилось. И самое главное: не дать ей сконцентрироваться в данный момент на решении украинских задач. Забрав у нее боеприпасы, средства снабжения, они нужны на другом фронте, но в данной ситуации, я соглашусь с коллегами, почти в полном объеме мне приходилось работать в сирийской армии, в начале войны, вот именно с 2011-й по 2015 год, были уничтожены самые боеспособные, самые преданные войска, которые на самом деле еще могли воевать.

Сегодня, к сожалению, находящиеся правительственные силы в этом районе не в полной мере готовы решать свои задачи. Война приходит туда, где ей открывают двери. Здесь двери открыты полностью. Здесь есть противоречия внутри элит, есть противоречия внутри собственного народа, есть много игроков, которые хотят растянуть эту страну и, в общем-то, ее поглотить. Но здесь есть еще и внешние игроки. Это Соединенные Штаты, о которых мы говорим. Это Турция, которая на самом деле серьезно там заигралась уже. Это Израиль, который рядышком.

И все вот это вместе создало те условия, когда не в полной мере может руководство страны взять на себя ответственность за собственный народ. Вынуждено внешние силы привлекать. А само не очень-то хочет это делать. И знаете, как плод – стоит и ждет, когда он упадет. Такого не бывает в войне. Либо ты воюешь и защищаешь свою страну, и очищаешь ее. И посмотрите, что было совсем недавно. Ведь можно было и уже от американцев очистить, и забрать собственные, так скажем, прииски нефтяные и так далее. Но этого не было сделано. Почему? Потому что не хочется сильно напрягаться. Хочется это сделать чужими руками.