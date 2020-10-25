Дональд Трамп или Джо Байден. За кого проголосует Америка?

Новости США. В атмосферу политического шоу в Америке неплохо погрузилась и корреспондент СТВ Яна Шипко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Яна, привет! Вижу, тебе удалось разгадать секрет «буги-вуги» Трампа? Яна Шипко, СТВ:

Игорь, на самом деле эти незамысловатые движения очень заразительны и «прилипательны». Американская пресса описывает их, как движения на эллиптическом шаре. И правда, немного похоже. Можете, кстати, попробовать. Но сначала нужно разогреться. Сжимаем кулачки, перебираем ногами более-менее в такт музыке, ну, и поехали. Для разнообразия можно еще хлопать и показывать в толпу пальцем.

Игорь Позняк:

Судя по всему, Трамп явно не считает, что его политическая песенка спета. Хотя по опросам в лидерах Байден. Яна Шипко:

Отнюдь не считает, и на все упреки в свой адрес (а их немало, как мы понимаем, после пандемии и расовых конфликтов) он, что называется, танцевать хотел. Этот диско-хит 1970-х он запускает в финале каждой встречи с избирателями. Он сам вышел с больничного, переболев коронавирусом и демонстрирует море энергии и позитива. Теперь уже вирусным стал его танец. Тик-токеры запускают челленджи и подражают, а оппоненты упрекают, что танец-то на костях. В США 220 тысяч жертв пандемии. И пока у демократов COVID-19 – основной козырь против переизбирающегося президента, Трамп выкидывает не только па, но и компромат на Байдена.

Пандемия и отношение к ней кандидатов – главная тема. И это бросается в глаза еще до начала дискуссии. Байден в маске, Трамп без, но с антителами. И коронавирус – хороший повод для непримиримых соперников не подавать друг другу руку при встрече.

Дональд Трамп:

Я бы сказал, мы учимся с этим жить. У нас нет выбора. Мы не можем закрыться в подвале, как Джо. Джо Байден:

Он говорит, мы учимся жить с этим. Люди учатся жить со смертью. Люди, ведь у вас дома пустые места за столом на кухне. Учимся жить с этим? Перестаньте! Мы умираем. Первые дебаты были настолько жаркими, что впору было запасаться попкорном в ожидании второй серии. Трамп перебил Байдена и ведущего 158 раз. Байден в свою очередь назвал конкурента клоуном. В финальном раунде кандидаты были благоразумнее и культурнее. Зато от оскорблений перешли к обвинениям.

Из-за пандемии на этих выборах беспрецедентно много людей голосуют досрочно. Уже более 56 миллионов из 150, у которых есть право голоса. Притом многие делают это по почте. Как бы то ни было, едва ли история этих выборов закончится 3 ноября. И Трампу, и Байдену уверенности в победе не занимать.