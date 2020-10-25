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Политолог Павел Потапейко: «Трамп подавал свою политику как прагматик, который не готов ввязываться в какие-то бои»

25 октября 2020 19:40
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Новости США. Предвыборная гонка в США в самом разгаре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На финальных дебатах Дональда Трампа и Джо Байдена главной темой стала пандемия.

Политолог Павел Потапейко: «Трамп подавал свою политику как прагматик, который не готов ввязываться в какие-то бои»-1

В вопросах эмиграции и расовой ненависти кандидаты тоже на ножах. Байден припомнил Трампу стену на границе с Мексикой и разъединенные с детьми семьи и обозвал главу Белого дома расистом.

Политолог Павел Потапейко: «Трамп подавал свою политику как прагматик, который не готов ввязываться в какие-то бои»-4

Павел Потапейко, политолог, американист:
Байден в очередной раз озвучил традиционную для демократической партии последнего десятилетия мысль, что мы должны в первую очередь на международной арене бороться за права человека. Что это означает? Что весьма часто под вот этой вывеской борьбы за права человека просто-напросто отстаиваются интересы Соединенных Штатов в той или иной стране. Если Трамп подавал свою политику как прагматик, который не готов ввязываться в какие-то бои, какие-то войны, вооруженные конфликты только ради того, чтобы отстоять тематику прав человека, то Джо Байден вполне не исключает такого. Если Трамп говорил о том, что пора выводить войска – толком он, правда, далеко не всех вывел, кого хотел (американских военнослужащих из ряда стран), то Байден настаивает на том, что там необходимо присутствие Соединенных Штатов Америки.

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# Выборы в США # общество # Дональд Трамп # Джо Байден # Павел Потапейко # Фотофакт

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