Политолог Павел Потапейко: «Трамп подавал свою политику как прагматик, который не готов ввязываться в какие-то бои»

Павел Потапейко, политолог, американист:

Байден в очередной раз озвучил традиционную для демократической партии последнего десятилетия мысль, что мы должны в первую очередь на международной арене бороться за права человека. Что это означает? Что весьма часто под вот этой вывеской борьбы за права человека просто-напросто отстаиваются интересы Соединенных Штатов в той или иной стране. Если Трамп подавал свою политику как прагматик, который не готов ввязываться в какие-то бои, какие-то войны, вооруженные конфликты только ради того, чтобы отстоять тематику прав человека, то Джо Байден вполне не исключает такого. Если Трамп говорил о том, что пора выводить войска – толком он, правда, далеко не всех вывел, кого хотел (американских военнослужащих из ряда стран), то Байден настаивает на том, что там необходимо присутствие Соединенных Штатов Америки.

Читайте также:

Григорий Иоффе о выборах в США: важно, чтобы вы колебались в ногу с электоратом, проживающим в этом штате

Политолог из США: «Мы знаем, Байдены – это мафиозная, криминальная семья»

Майкл Моргулис о коррумпированности семьи Байдена: «У меня есть заявление, которое я передал в Конгресс США»