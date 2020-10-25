Майкл Моргулис о коррумпированности семьи Байдена: «У меня есть заявление, которое я передал в Конгресс США»
Новости США. Одна из главных тем сейчас – выборы президента США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Первые дебаты были настолько жаркими, что впору было запасаться попкорном в ожидании второй серии. Трамп перебил Байдена и ведущего 158 раз. Байден в свою очередь назвал конкурента клоуном. В финальном раунде кандидаты были благоразумнее и культурнее. Зато от оскорблений перешли к обвинениям.
«За парня по имени Трамп». Дональд Трамп проголосовал досрочно на выборах президента США
Яна Шипко, корреспондент:
Мы связались с почетным консулом Беларуси в США Майклом Моргулисом. И оказалось, у него есть доказательство коррумпированности семейства Байденов, которое он уже передал в Конгресс.
Майкл Моргулис, почетный консул Беларуси в США:
У меня в компьютере есть заявление бывшего генерального прокурора Украины Шокина, которого бывший президент Украины Порошенко снял с должности генерального прокурора по настоянию Байдена, потому что этот прокурор Шокин расследовал дело с махинациями компаний, в которых служил сын Байдена Хантер. Поэтому Шокина уволили. Вот у меня есть его заявление, которое я передал в Конгресс Соединенных Штатов Америки.
Из-за пандемии на этих выборах беспрецедентно много людей голосуют досрочно – уже более 56 миллионов из 150, у которых есть право голоса, притом многие делают это по почте.
Досрочно проголосовал и Трамп. Хотя многие республиканцы ждут основного дня голосования. И на то есть причины. Трамп не раз публично делился подозрениями о фальсификациях на почтовом голосовании.
Майкл Моргулис:
У нас уже замечены и начались уголовные преследования людей, особенно которые работают на почте. Мы же не можем человека, который голосует за демократов... предвидеть его поступки. Например, на одной мусорной свалке нашли несколько тысяч бюллетеней, которые почтовые работники выбросили, не читая. Вполне возможно, там были бюллетени за Трампа или за Байдена. Но дело в том, что по районам заранее можно определить, какой район за кого голосует.