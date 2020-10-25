Майкл Моргулис о коррумпированности семьи Байдена: «У меня есть заявление, которое я передал в Конгресс США»

Новости США. Одна из главных тем сейчас – выборы президента США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Первые дебаты были настолько жаркими, что впору было запасаться попкорном в ожидании второй серии. Трамп перебил Байдена и ведущего 158 раз. Байден в свою очередь назвал конкурента клоуном. В финальном раунде кандидаты были благоразумнее и культурнее. Зато от оскорблений перешли к обвинениям. «За парня по имени Трамп». Дональд Трамп проголосовал досрочно на выборах президента США

Яна Шипко, корреспондент:

Мы связались с почетным консулом Беларуси в США Майклом Моргулисом. И оказалось, у него есть доказательство коррумпированности семейства Байденов, которое он уже передал в Конгресс.

Майкл Моргулис, почетный консул Беларуси в США:

У меня в компьютере есть заявление бывшего генерального прокурора Украины Шокина, которого бывший президент Украины Порошенко снял с должности генерального прокурора по настоянию Байдена, потому что этот прокурор Шокин расследовал дело с махинациями компаний, в которых служил сын Байдена Хантер. Поэтому Шокина уволили. Вот у меня есть его заявление, которое я передал в Конгресс Соединенных Штатов Америки.

Из-за пандемии на этих выборах беспрецедентно много людей голосуют досрочно – уже более 56 миллионов из 150, у которых есть право голоса, притом многие делают это по почте.

Досрочно проголосовал и Трамп. Хотя многие республиканцы ждут основного дня голосования. И на то есть причины. Трамп не раз публично делился подозрениями о фальсификациях на почтовом голосовании.