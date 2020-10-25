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Андрей Русакович: выборы проходят в условиях очень серьёзной поляризации мнений

25 октября 2020 19:55
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Новости США. Американцы сосредоточены на внутренних проблемах – их в 2020 году хватало. Но за выборами в штатах следит весь мир, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Многих европейских политиков устроил бы предсказуемый Байден.

Андрей Русакович: выборы проходят в условиях очень серьёзной поляризации мнений-1

Андрей Русакович, заведующий кафедрой факультета международных отношений БГУ:
Выборы проходят в условиях, я считаю, очень серьезной поляризации мнений, поляризации всего общества Соединенных Штатов. По ряду причин эта поляризация была постоянной. Где-то в последние годы она оформилась как некий очень важный тренд – это видно было и по майским манифестациям, и по изменениям общественного мнения относительно, казалось бы, уже давних периодов гражданской войны и так далее.

Андрей Русакович: выборы проходят в условиях очень серьёзной поляризации мнений-4

Как бы то ни было, едва ли история этих выборов закончится 3 ноября. И Трампу, и Байдену уверенности в победе не занимать.

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# Выборы в США # общество # Дональд Трамп # Джо Байден # Андрей Русакович # Фотофакт

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