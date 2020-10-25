Григорий Иоффе о выборах в США: важно, чтобы вы колебались в ногу с электоратом, проживающим в этом штате

Новости США. Республиканцы ставят на то, что обвинение Байдена в коррупции заставит задуматься его сторонников в колеблющихся штатах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Иоффе, профессор Рэдфордского университета: Если вы живете в неколеблющемся штате, допустим, в Калифорнии и голосуете за Трампа, несмотря на то что 40 % калифорнийцев могут это сделать, победитель забирает все и все выборщики штата Калифорния будут отданы победившей партии, а это будет демократическая партия. Поэтому, если вы просто колеблющийся, то еще важно, чтобы вы жили в штате, который колеблется, то есть чтобы вы колебались в ногу с электоратом, проживающим в этом штате. А это такие штаты, как Огайо, Висконсин, Миннесота, Колорадо, Аризона, Северная Каролина и, возможно, Нью-Хэмпшир.

Флорида как раз из таких сомневающихся. Именно этот единственный штат в 2000 году решил судьбу знаменитого дела «Буш против Гора».

Внимание в этой предвыборной гонке еще и к кандидатам на пост вице-президента. Это самые возрастные выборы в истории США. Трампу, хоть он и танцует под песню, где поется «young man», уже 74. А 77-летний Байден часто путает слова и отличается забывчивостью.

Аналитики предполагают, что вскоре после выборов реальная власть отойдет именно к Камэле Харрис. Первой женщине на таком посту.



Григорий Иоффе:

Эта обворожительная для многих женщина, для многих в кавычках, включая меня, действительно будет играть гораздо более значительную роль, чем вице-президенты обычно играют, при исходе голосования в пользу Байдена. Байден не намного старше Трампа, но производит впечатление человека крайне несамостоятельного, затронутого деменцией, то есть старческим слабоумием, и находящегося на допинге, как говорят спортсмены.